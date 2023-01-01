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Она - мужчина
Она - мужчина, 2006: актеры и роли
She is the Man
Она - мужчина
2006 / США
6.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Она - мужчина, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Фикмен
Andy Fickman
В ролях
Аманда Байнс
Amanda Bynes
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Лора Рэмси
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Александра Брекенридж
Alexandra Breckenridge
Джули Хэгерти
Винни Джоунс
Дэвид Кросс
David Cross
Аманда Крю
Amanda Crew
Джессика Лукас
Jessica Lucas
Джеймс Керк
Джеймс Снайдер
Линда Бойд
Lynda Boyd
Таня Солнье
Tania Saulnier
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