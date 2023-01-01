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Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
Динозавр Ми-Ши: хозяин озера, 2005: актеры и роли
Mee-Shee: The Water Giant
Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
2005 / Великобритания / Германия
4.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Динозавр Ми-Ши: хозяин озера, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хендерсон
John Henderson
В ролях
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Дэниэл Мэдждер
Джоэл Тобек
Рина Оуэн
Rena Owen
Луэнн Гордон
Том Джексон
Tom Jackson
Шэйн Риммер
Shane Rimmer
Филлида Ло
Phyllida Law
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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