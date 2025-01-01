Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Горячие денечки
1 постер
Киноафиша Фильмы Горячие денечки

Горячие денечки

Goryachie denyochki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В провинциальный городок для проведения тактических занятий прибывает танковая часть Красной Армии. Один из командиров снимает комнату у местной жительницы - студентки Тони Жуковой...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 1 мая 1935
Дата выхода
1 мая 1935 Россия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Goryachie denyochki, Días de maniobras, Goryachiye denochki, Hectic Days, Kuumat päivät, Láska a Manévry, Red Army Days, Горячие денечки
Режиссер
Александр Зархи
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
Николай Черкасов
Николай Черкасов
Татьяна Окуневская
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Горячие денечки
5.8
Павлинка (1952)
Шестьдесят дней 6.5
Шестьдесят дней (1940)
Зигзаг удачи 7.2
Зигзаг удачи (1968)
Музыканты одного полка 6.3
Музыканты одного полка (1965)
Шведская спичка 8.1
Шведская спичка (1954)
Взрослые дети 7.3
Взрослые дети (1961)
Верные друзья 7.7
Верные друзья (1954)
Однажды 4.6
Однажды (2014)
Полосатый рейс 7.8
Полосатый рейс (1961)
Весна 7.4
Весна (1947)
Свадьба 8.1
Свадьба (1944)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше