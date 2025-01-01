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Горячие денечки
Горячие денечки
Goryachie denyochki
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
О фильме
В провинциальный городок для проведения тактических занятий прибывает танковая часть Красной Армии. Один из командиров снимает комнату у местной жительницы - студентки Тони Жуковой...
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1935
Премьера в мире
1 мая 1935
Дата выхода
1 мая 1935
Россия
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Goryachie denyochki, Días de maniobras, Goryachiye denochki, Hectic Days, Kuumat päivät, Láska a Manévry, Red Army Days, Горячие денечки
Режиссер
Александр Зархи
Иосиф Хейфиц
В ролях
Иосиф Хейфиц
Николай Черкасов
Татьяна Окуневская
Алексей Грибов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
14
голосов
5.9
IMDb
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