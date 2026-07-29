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5.7
Киноафиша Фильмы Павлинка
5.7

Павлинка

, 1952
Pavlinka
СССР / комедия / 18+
5.7

В ролях

Владимир Иосифович Дедюшко
Stepan Krinitskiy
Лидия Ивановна Ржецкая
Alzhbeta
Лилия Дроздова
Pavlinka
Gleb Glebov
Pustarevich
Полло, Вера Николаевна
Agata
Платонов, Борис Викторович
Bykovskiy
Vladimir Kudrevich
Yakim Soroka
Режиссер Александр Зархи
Сценарист Janka Kupala, Maksim Luzhanin
Композитор Юрий Давидович Бельзацкий, Evgeny Tikotsky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Год выпуска 1952
Премьера в мире 29 декабря 1952
Дата выхода
29 декабря 1952 Беларусь
29 декабря 1952 СССР
21 августа 1953 Чехословакия
Производство Belarusfilm
Другие названия
Pavlinka, Pórul járt kérö, Павлинка, Паўлінка

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 июля 2026

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