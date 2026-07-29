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5.7
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Фильмы
Павлинка
5.7
Павлинка
, 1952
Pavlinka
СССР / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
5.7
В ролях
Владимир Иосифович Дедюшко
Stepan Krinitskiy
Лидия Ивановна Ржецкая
Alzhbeta
Лилия Дроздова
Pavlinka
Gleb Glebov
Pustarevich
Полло, Вера Николаевна
Agata
Платонов, Борис Викторович
Bykovskiy
Vladimir Kudrevich
Yakim Soroka
Режиссер
Александр Зархи
Сценарист
Janka Kupala
,
Maksim Luzhanin
Композитор
Юрий Давидович Бельзацкий
,
Evgeny Tikotsky
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Год выпуска
1952
Премьера в мире
29 декабря 1952
Дата выхода
29 декабря 1952
Беларусь
29 декабря 1952
СССР
21 августа 1953
Чехословакия
Производство
Belarusfilm
Другие названия
Pavlinka, Pórul járt kérö, Павлинка, Паўлінка
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
14
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 29 июля 2026
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