Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Драка в Бэттл Крик
Киноафиша Фильмы Драка в Бэттл Крик Драка в Бэттл Крик, 1980: актеры и роли
The Big Brawl Драка в Бэттл Крик 1980 / США / Гонконг
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Драка в Бэттл Крик, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Клауз Robert Clouse
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Хосе Феррер Хосе Феррер José Ferrer Мако Princess Mako of Akishino Рон Макс Ron Max Розалинд Чао Розалинд Чао Rosalind Chao Кристин ДеБелл Kristine DeBell
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Related video
Уже и работа есть: Исинбаева подтвердила, что уехала из России
Тест: кто ты из "Звёздных войн"?
Ляп в «Гостье из будущего» заметит самый невнимательный: сразу бросается в глаза
20 июля не сулит ничего хорошего для большинства знаков зодиака: будут допущены роковые ошибки и не только
Вера, но не Алентова: настоящую фамилию актрисы знали только самые близкие
Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало
Домохозяйка из 80-х: звезда сериала «Если наступит завтра» испугала народ
Не стал Шуриком, но в «Операции "Ы"» сыграл: не поверите, о ком речь
Способны ли вы справиться с любой проблемой? Взгляните на эту картинку, и все узнаете
Русского богатыря сыграл иностранец: обомлеете, увидев его без грима (фото)
Мало кто узнает белого мага из «Последнего богатыря» без грима: в юности был сердцеедом
Три богатыря: как выглядят сыновья Марии Погребняк, которые теперь будут расти без отца
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше