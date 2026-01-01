Женщина, решив отомстить семье человека, который изуродовал ее лицо, пощадила лишь юношу Хсило. Между ними возникает любовь. Но однажды Хсило внезапно исчезает, узнав, что его близкий друг на самом деле является главой клана «Смертельный дождь». Бывшие друзья встречаются в смертельной схватке.
СтранаЮжная Корея / Гонконг
Продолжительность1 час 46 минут
Год выпуска1977
Премьера в мире22 июля 1977
Дата выхода
22 июля 1977
Китай
22 июля 1977
США
12 мая 1984
Япония
G
MPAAPG-13
ПроизводствоLo Wei Motion Picture Company
Другие названия
Jian hua yan yu jiang nan, To Kill with Intrigue, A Marca do Dragão, Der Herausforderer, Gim fa yin yue Gong Naan, Gyilkosság cselszövéssel, Intriga Fatal, Intriga Mortal, Jackie Chan: Keravnos stin kokkini vrohi, Karate Tajfun, Keravnos stin kokkini vrohi, Kiero tappaja, Le Vengeur, Luchar por amor, Matar a traición, Tapmine intriigidega, Убийство с измама, Убить с интригой, 成龍拳