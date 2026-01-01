Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 5.3
Убить с интригой

Убить с интригой

Jian hua yan yu Jiang Nan 18+
О фильме

Женщина, решив отомстить семье человека, который изуродовал ее лицо, пощадила лишь юношу Хсило. Между ними возникает любовь. Но однажды Хсило внезапно исчезает, узнав, что его близкий друг на самом деле является главой клана «Смертельный дождь». Бывшие друзья встречаются в смертельной схватке.
Страна Южная Корея / Гонконг
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 22 июля 1977
Дата выхода
22 июля 1977 Китай
22 июля 1977 США
12 мая 1984 Япония G
MPAA PG-13
Производство Lo Wei Motion Picture Company
Другие названия
Jian hua yan yu jiang nan, To Kill with Intrigue, A Marca do Dragão, Der Herausforderer, Gim fa yin yue Gong Naan, Gyilkosság cselszövéssel, Intriga Fatal, Intriga Mortal, Jackie Chan: Keravnos stin kokkini vrohi, Karate Tajfun, Keravnos stin kokkini vrohi, Kiero tappaja, Le Vengeur, Luchar por amor, Matar a traición, Tapmine intriigidega, Убийство с измама, Убить с интригой, 成龍拳
Режиссер
Ло Вэй
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Хуи Лу Чен
Фенг Хсю
Чи Ма
Лин Танг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Отзывы о фильме

