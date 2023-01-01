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Кулак ярости Кулак ярости
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Jing wu men

Кулак ярости, 1972

1972 / Гонконг
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кун-фу и карате. Действие фильма происходит в 1930 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 22 марта 1972
Возраст 16+
Режиссер
Ло Вэй
В ролях
Брюс Ли
Брюс Ли
Джеймс Тиен
Мария Йи
Джеки Чан
Джеки Чан
Нора Мяо
Все актеры и съемочная группа
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Кулак ярости

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