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Постер фильма Грязная игра
6.8
Киноафиша Фильмы Грязная игра
6.8

Грязная игра

, 1978
Foul Play
США / комедия, триллер / 18+
Постер фильма Грязная игра
6.8

О фильме

Невинная женщина оказывается случайно втянутой в заговор с целью убийства Папы Римского. После того, как наша героиня невольно оказалась в эпицентре жутких интриг и вероломных преступлений, на защиту хрупкой женщины встал мужественный лейтенант полиции Сан-Франциско и просто приятный во всех отношениях мужчина, по имени Тони Карлсон...

В ролях

Голди Хоун
Голди Хоун
Глория Манди
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Det. Tony Carlson
Берджесс Мередит
Мистер Хеннесси
Дадли Мур
Stanley Tibbets
Рэйчел Робертс
Рэйчел Робертс
Gerda Casswell
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Det. Sgt. 'Fergie' Ferguson
Юджин Роч
Archbishop Thorncrest
Мэрилин Сокол
Стелла
Марк Лоуренс
Марк Лоуренс
Stiltskin
Chuck McCann
Theatre Manager
Режиссер Колин Хиггинс
Сценарист Колин Хиггинс
Композитор Чарльз Фокс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 14 июля 1978
Премьера в мире 14 июля 1978
Дата выхода
14 июля 1978 Россия 12+
21 мая 1979 Бразилия
15 сентября 1978 Великобритания PG
7 мая 1981 Венгрия
18 мая 1979 Ирландия 15
14 июля 1978 Казахстан
14 июля 1978 США
14 июля 1978 Украина
7 марта 1979 Швеция 15
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $44 999 621
Производство Shelburne Associates, Paramount Pictures, Miller-Milkis Productions
Другие названия
Foul Play, Juego sucio, Eine ganz krumme Tour, Drôle d'embrouille, Tyttö joka tiesi liikaa, Fâru Purei, Gioco sleale, Golpe Sujo, Jogo Baixo, Juego peligroso, Killing Lydia, Ljótur leikur, Nieczyste zagranie, Óvakodj a törpétől, Paihnidi gia dolofonous, Pigen der vidste for meget, Se opp for Gloria, Se opp for Gloria!, Tehlikeli Oyun, Tjejen som visste för mycket, Παιχνίδι για δολοφόνους, Брудна гра, Грязная игра, Мръсна игра, ファール・プレイ, 小迷糊闖天關, Jogo Perigoso, 傻妹闖七關

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Этель и Элси играют в Скраббл. Этель только что положила буквы "-ucker", к которым Элси добавила "muther-"]
Ethel Постой, Элси. Мне кажется, ты ошибаешься. Это слово пишется с дефисом.

Отзывы о фильме

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