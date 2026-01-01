Невинная женщина оказывается случайно втянутой в заговор с целью убийства Папы Римского. После того, как наша героиня невольно оказалась в эпицентре жутких интриг и вероломных преступлений, на защиту хрупкой женщины встал мужественный лейтенант полиции Сан-Франциско и просто приятный во всех отношениях мужчина, по имени Тони Карлсон...
|14 июля 1978
|Россия
|12+
|21 мая 1979
|Бразилия
|15 сентября 1978
|Великобритания
|PG
|7 мая 1981
|Венгрия
|18 мая 1979
|Ирландия
|15
|14 июля 1978
|Казахстан
|14 июля 1978
|США
|14 июля 1978
|Украина
|7 марта 1979
|Швеция
|15