Награды и номинации фильма Грязная игра 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Motion Picture Acting Debut - Male
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
