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Маккензи Эстин
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
О персоне
Фильмография
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
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Дата рождения
12 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Маккензи Эстина
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Фильмография Маккензи Эстина
Человек-эльф
комедия, семейный, фэнтези
2012, США
3.0
Вечерняя звезда
драма, комедия
1996, США
5.0
В любви и войне
драма, мелодрама, биография, военный
1996, США
6.0
Железная воля
приключения, драма
1994, США
6.0
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