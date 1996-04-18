Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dream for an Insomniac
1 poster
Kinoafisha Films Dream for an Insomniac

Dream for an Insomniac

Dream for an Insomniac 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1996
World premiere 18 April 1996
Release date
18 April 1996 Russia 18+
10 June 1998 Finland
1 September 1998 Great Britain
5 August 1998 Iceland
24 July 1998 Japan
18 April 1996 Kazakhstan
18 April 1996 Portugal M/14
18 April 1996 USA
18 April 1996 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $24,727
Production Dream for an Insomniac, Tritone Productions
Also known as
Dream for an Insomniac, Blue Eyes, Rêve pour une insomniaque, Alma de Poeta, Olhos de Sinatra, Álmatlanságaim hercege, Café Blue Eyes - Schlafloses Verlangen, Conquista Explosiva, El novio de mis sueños, El nuvi dels meus somnis, Il sogno di Frankie, Între vis şi insomnie, Kundi kuin unelma, Lekarstwo na bezsenność, Lijek za nesanicu, Neužmiegančiosios sapnas, Samo malo sna, Sposób na bezsenność, Sueños de insomnio, Ερωτικές αϋπνίες, Όνειρα και... αϋπνίες!, Безсъние, Принц из снов
Director
Tiffanie DeBartolo
Cast
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Cast and Crew
Similar films for Dream for an Insomniac
Rumor Has It... 6.0
Rumor Has It... (2005)
She's Funny That Way 6.4
She's Funny That Way (2014)
Cake 6.2
Cake (2014)
The Thin Pink Line 3.6
The Thin Pink Line (1998)
The Object of My Affection 6.8
The Object of My Affection (1998)
Picture Perfect 6.7
Picture Perfect (1997)
Love Happens 6.1
Love Happens (2009)
Friends with Money 7.0
Friends with Money (2006)
Management 6.9
Management (2008)
The Good Girl 7.1
The Good Girl (2002)
Life of Crime 6.2
Life of Crime (2013)
Derailed 7.1
Derailed (2005)

Film rating

6.4
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more