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Темные силы Темные силы
Киноафиша Фильмы Темные силы Отзывы о фильме «Темные силы»
The Dark Темные силы 2005 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Темные силы»

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Наша рецензия

Представьте, что вам уже 575 лет, что однажды вечером вы, преодолевая светобоязнь и исходящий из пасти прохожих неистребимый чесночный аромат, специально поднимаетесь из уютной могилы, дабы посмотреть новый фильм про тот свет, и, проделав вышеописанный нелегкий путь, обнаруживаете, к вящему своему изумлению, что придуманный авторами фильма тот свет гораздо сумбурнее и запутаннее, нежели знаете его вы и нежели, следовательно, он есть на самом деле. Представили? Тогда, полагаю, вам уже вполне…

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аляшка 2 апреля 2015, 12:51
а вот мне не понравилось, бред полнейший, тупость непонятная, и конец мутный!! в общем говнище, такой сюжет почти во всех фльмах...фу фу фу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АЛИНКА 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение VS от 05/03/2006 - 17:44:06


согласна!!! ты прав!!!на самом деле это не лесть, а полноя поддержка!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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