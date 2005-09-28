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Poster of The Dark
6.3
Kinoafisha Films The Dark
6.3

The Dark

, 2005
The Dark
USA / Horror / 18+
Poster of The Dark
6.3

Cast

Sean Bean
Sean Bean
James
Maria Bello
Maria Bello
Adèlle
Richard Elfyn
Rowan
Abigail Stone
Ebrill
Sophie Stuckey
Sarah
Maurice Roeves
Dafydd
Casper Harvey
Young Dafydd
Eluned Jones
Doctor
Gwenyth Petty
Librarian
Robin Griffith
Police Inspector
Director John Fawcett
Writer Simon Maginn, Stephen Massicotte
Composer Edmund Butt
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2005
World premiere 28 September 2005
Release date
2 March 2006 Russia Вест 16+
27 January 2006 Austria
2 March 2006 Belarus
5 April 2006 Belgium
13 January 2006 Brazil
5 April 2006 Egypt
7 July 2006 Estonia
26 October 2005 France
26 January 2006 Germany
7 April 2006 Great Britain
22 June 2006 Hong Kong
7 April 2006 Ireland
23 June 2006 Italy
2 March 2006 Kazakhstan
14 July 2006 Lithuania
21 July 2006 Mexico
19 January 2006 Netherlands
24 August 2007 Panama
25 January 2006 Philippines
2 February 2006 Portugal
5 January 2006 Singapore
28 September 2005 Spain
11 August 2006 Turkey
16 February 2006 Ukraine
26 January 2007 Venezuela
MPAA R
Budget 3,000,000 GBP
Worldwide Gross $6,593,579
Production Constantin Film, Impact Pictures, Isle of Man Film
Also known as
The Dark, La oscuridad, A múlt titka, Escuridão, Karanlık, La Noirceur des Ténèbres, Na Escuridão, Pimedus, Tama, Tamsa, Tma, To skotadi, Tumsa, Viziuni întunecate, Życie za śmierć, Мракът, Тёмные силы, Karanlik

Film rating

6.3
Rate 12 votes
5.3 IMDb
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Updated 11 June 2024
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