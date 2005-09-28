Cast
Casper Harvey
Young Dafydd
Robin Griffith
Police Inspector
Director
John Fawcett
Writer
Simon Maginn, Stephen Massicotte
Composer
Edmund Butt Cast and Crew
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2005
World premiere
28 September 2005
Release date
2 March 2006
Russia
Вест 16+
27 January 2006
Austria
2 March 2006
Belarus
5 April 2006
Belgium
13 January 2006
Brazil
5 April 2006
Egypt
7 July 2006
Estonia
26 October 2005
France
26 January 2006
Germany
7 April 2006
Great Britain
22 June 2006
Hong Kong
7 April 2006
Ireland
23 June 2006
Italy
2 March 2006
Kazakhstan
14 July 2006
Lithuania
21 July 2006
Mexico
19 January 2006
Netherlands
24 August 2007
Panama
25 January 2006
Philippines
2 February 2006
Portugal
5 January 2006
Singapore
28 September 2005
Spain
11 August 2006
Turkey
16 February 2006
Ukraine
26 January 2007
Venezuela
MPAA
R
Budget
3,000,000 GBP
Worldwide Gross
$6,593,579
Production
Constantin Film, Impact Pictures, Isle of Man Film
Also known as
The Dark, La oscuridad, A múlt titka, Escuridão, Karanlık, La Noirceur des Ténèbres, Na Escuridão, Pimedus, Tama, Tamsa, Tma, To skotadi, Tumsa, Viziuni întunecate, Życie za śmierć, Мракът, Тёмные силы, Karanlik
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