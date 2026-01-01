В ролях
Густаво Фриджерио
Cesare Rambaldi
Лауретта Масьеро
Carolina Rambaldi
Christina Engelhardt
Regina
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джанфранко Альбано
Сценарист
Франческо Коста, Antonio Nibby
Композитор
Карло Силиотто
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1992
Премьера в мире
28 мая 1992
Дата выхода
|3 ноября 1992
|Германия
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|28 мая 1992
|Италия
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Производство
San Francisco Film, Faso Film
Другие названия
Ostinato destino, Húzd meg, ereszd meg!, Ostinato Destino - Hartnäckiges Schicksal, Stuborn Fate, Упрямая судьба, Δίδυμος Πειρασμός, 遗产大战