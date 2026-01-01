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Постер фильма Судьба Остинато
5.4
Киноафиша Фильмы Судьба Остинато
5.4

Судьба Остинато

, 1992
Ostinato destino
Италия / драма / 18+
Постер фильма Судьба Остинато
5.4

В ролях

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Angela
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Marcello Rambaldi
Марина Берти
Eva Meyer
Армандо Франчоли
Butler
Густаво Фриджерио
Cesare Rambaldi
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Lucrezia Rambaldi
Лауретта Масьеро
Carolina Rambaldi
Rocco Bellanova
Ken
Thywill Amenia
Paul
Christina Engelhardt
Regina
Режиссер Джанфранко Альбано
Сценарист Франческо Коста, Antonio Nibby
Композитор Карло Силиотто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 28 мая 1992
Дата выхода
3 ноября 1992 Германия
28 мая 1992 Италия
Производство San Francisco Film, Faso Film
Другие названия
Ostinato destino, Húzd meg, ereszd meg!, Ostinato Destino - Hartnäckiges Schicksal, Stuborn Fate, Упрямая судьба, Δίδυμος Πειρασμός, 遗产大战

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb

Отзывы о фильме

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