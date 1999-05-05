Как рыбка без воды, 1999

Основное действие этой забавной и очень динамичной гангстерской комедии разворачивается в роскошном отеле живописной Французской Ривьеры. В центре мастерски закрученного сюжета - роковая красотка и двое мафиози, мечтающие разбогатеть и разработавшие для этого хитроумную комбинацию.

Они решают похитить у своего "коллеги" - выходца из Турции, разбогатевшего на рэкете, - одну из двух редких и очень ценных рыбок, с которыми он никогда не расстается и повсюду возит с собой в специальном аквариуме.

А затем... предложить ему ее выкупить за баснословную цену! Но Турок начинает подозревать подвох, и события принимают совершенно неожиданный оборот...