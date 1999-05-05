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Как рыбка без воды
Киноафиша Фильмы Как рыбка без воды
Comme un poisson hors de l'eau

Как рыбка без воды, 1999

1999 / Франция
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Основное действие этой забавной и очень динамичной гангстерской комедии разворачивается в роскошном отеле живописной Французской Ривьеры. В центре мастерски закрученного сюжета - роковая красотка и двое мафиози, мечтающие разбогатеть и разработавшие для этого хитроумную комбинацию.

Они решают похитить у своего "коллеги" - выходца из Турции, разбогатевшего на рэкете, - одну из двух редких и очень ценных рыбок, с которыми он никогда не расстается и повсюду возит с собой в специальном аквариуме.

А затем... предложить ему ее выкупить за баснословную цену! Но Турок начинает подозревать подвох, и события принимают совершенно неожиданный оборот...

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 5 мая 1999
Режиссер
Эрве Адмар
В ролях
Чеки Карио
Чеки Карио
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Мишель Мюллер
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как рыбка без воды 1 постер
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