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Родители Родители
Киноафиша Фильмы Родители Родители, 1989: актеры и роли
Parenthood Родители 1989 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Родители, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Стив Мартин Стив Мартин Steve Martin Деннис Дуган Деннис Дуган Dennis Dugan Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Джейсон Робардс Джейсон Робардс Jason Robards Рик Моранис Rick Moranis Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest
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