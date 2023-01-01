Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Оскар
Оскар, 1967: актеры и роли
Oscar
Оскар
1967 / Франция
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Оскар, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдуар Молинаро
Édouard Molinaro
В ролях
Луи де Фюнес
Louis de Funes
Клод Риш
Claude Rich
Клод Жансак
Claude Gensac
Агат Натансона
Сильвия Сорель
Sylvia Saurel
Доминик Пэйдж
Марио Дэвид
Mario David
Поль Пребуа
Paul Préboist
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Рецензия
Отзывы
2023, США, мистика, ужасы
Related video
Сбежала из СССР и потеряла все: чем обернулся для красавицы-актрисы многообещающий брак с иностранцем
Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело
Помните песню Цоя «Восьмиклассница»? Вдохновившая певца девушка влюбит в себя любого
Не образцовая пионерка: «гостью из будущего» поймали на грязной лжи
Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая
Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним
Опасен для детей и взрослых: странно, что этот советский мультфильм до сих пор не запретили
Сулейман в миллион раз красивее: вот как выглядит аферист, который обманул и разбил сердце Хюррем
Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова
Хюррем в подметки не годится: не поверите глазам, увидев молодую Нигяр-калфу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить