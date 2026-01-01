Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Вечное сияние чистого разума
Награды и номинации фильма Вечное сияние чистого разума
Награды и номинации фильма Вечное сияние чистого разума 2004
Оскар 2005
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
