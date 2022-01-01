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Вечное сияние чистого разума Вечное сияние чистого разума
Киноафиша Фильмы Вечное сияние чистого разума Вечное сияние чистого разума, 2004: актеры и роли
Eternal Sunshine of the Spotless Mind Вечное сияние чистого разума 2004 / США
8.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Вечное сияние чистого разума, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Гондри Мишель Гондри Michel Gondry
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Джерри Роберт Бирн Gerry Robert Byrne Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Томас Джей Райан Thomas Jay Ryan Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Джейн Адамс Джейн Адамс Jane Adams Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Райан Уитни Ryan Whitney Джош Флиттер Джош Флиттер Josh Flitter Дирдри О
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