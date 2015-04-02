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Оригинальное название фильма – «Eternal Sunshine of the Spotless Мind» – это строчка из поэмы знаменитого английского поэта первой половины XVIII века Александра Поупа «Элоиза – Абеляру», впервые напечатанной в июне 1717 года. Поэма была создана по мотивам событий, случившихся с французским философом и богословом Петром Абеляром (1079–1142), который влюбился в свою 18-летнюю ученицу Элоизу. Историю их многолетнего на редкость возвышенного и вместе с тем на редкость несчастного романа Абеляр…