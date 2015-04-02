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Вечное сияние чистого разума Вечное сияние чистого разума
Киноафиша Фильмы Вечное сияние чистого разума Отзывы о фильме «Вечное сияние чистого разума»
Eternal Sunshine of the Spotless Mind Вечное сияние чистого разума 2004 / США
8.1 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Отзывы о фильме «Вечное сияние чистого разума»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Оригинальное название фильма – «Eternal Sunshine of the Spotless Мind» – это строчка из поэмы знаменитого английского поэта первой половины XVIII века Александра Поупа «Элоиза – Абеляру», впервые напечатанной в июне 1717 года. Поэма была создана по мотивам событий, случившихся с французским философом и богословом Петром Абеляром (1079–1142), который влюбился в свою 18-летнюю ученицу Элоизу. Историю их многолетнего на редкость возвышенного и вместе с тем на редкость несчастного романа Абеляр…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ой, а мне тут все нравится. И идея, и воплощение. Актеры...всех люблю.

Незабываемое кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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