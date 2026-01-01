Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Убить пересмешника
Награды и номинации фильма Убить пересмешника 1962
Оскар 1963
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963
Премия Гэри Купера
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Best Film Promoting International Understanding
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
