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Служанка трех господ Служанка трех господ
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Служанка трех господ, 2008

2008 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

В одной квартире живут три холостяка, неприспособленных вести хозяйство. Когда их старая домработница уходит на пенсию, мужчины находят ей замену в лице скромной абитуриентки журфака Веры.

Скромная провинциалка Вера Красникова приезжает покорять столицу. Недобрав баллы на журфак, она вынуждена найти работу, чтобы не возвращаться домой ни с чем. Девушка приходит на собеседование в необычную семью. Трое родственников-мужчин совершенно не приспособлены вести хозяйство, поскольку эти проблемы были много лет возложены на пожилую домработницу Анну Ильиничну, которая уходит на пенсию.

Мужчины нанимают Веру, и теперь ей приходится ухаживать за 30-летним перспективным литератором-фантастом Евгением, его отцом — Константином Алексеевичем и дядей Григорием. Старшие родственники симпатизируют трудолюбивой, искренней и непосредственной девушке. Он надеются, что Вера – именно тот человек, который поможет их инфантильному сыну и племяннику наконец-то выйти из мира компьютерных игр и познакомиться с настоящей жизнью.

 

5.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Возраст 12+
Режиссер
Мария Халпахчи
В ролях
Александр Половцев
Александр Половцев
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Андрей Саминин
Виталина Библив
Елизавета Олиферова
Все актеры и съемочная группа
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Служанка трех господ

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