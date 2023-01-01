Служанка трех господ, 2008

В одной квартире живут три холостяка, неприспособленных вести хозяйство. Когда их старая домработница уходит на пенсию, мужчины находят ей замену в лице скромной абитуриентки журфака Веры.

Скромная провинциалка Вера Красникова приезжает покорять столицу. Недобрав баллы на журфак, она вынуждена найти работу, чтобы не возвращаться домой ни с чем. Девушка приходит на собеседование в необычную семью. Трое родственников-мужчин совершенно не приспособлены вести хозяйство, поскольку эти проблемы были много лет возложены на пожилую домработницу Анну Ильиничну, которая уходит на пенсию.

Мужчины нанимают Веру, и теперь ей приходится ухаживать за 30-летним перспективным литератором-фантастом Евгением, его отцом — Константином Алексеевичем и дядей Григорием. Старшие родственники симпатизируют трудолюбивой, искренней и непосредственной девушке. Он надеются, что Вера – именно тот человек, который поможет их инфантильному сыну и племяннику наконец-то выйти из мира компьютерных игр и познакомиться с настоящей жизнью.