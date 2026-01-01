Оповещения от Киноафиши
Аи Ивамура Ai Iwamura
Аи Ивамура

Ai Iwamura

Дата рождения
4 марта 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков

Популярные фильмы

Королевская битва II (2003)
Королевская битва II (2003)

Фильмография Аи Ивамура

Жанр
Год
Королевская битва II 4.8
Королевская битва II Battle Royale II
боевик 2003, Япония
