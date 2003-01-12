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Киндзи Фукасаку
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Киндзи Фукасаку
Киндзи Фукасаку
Дата рождения
3 июля 1930
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
12 января 2003
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.8
Королевская битва
(2000)
4.8
Королевская битва II
(2003)
Фильмография Киндзи Фукасаку
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2003
2000
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Продюсер
1
4.8
Королевская битва II
Battle Royale II
боевик
2003, Япония
7.8
Королевская битва
Batoru rowaiaru
драма, боевик, триллер
2000, Япония
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