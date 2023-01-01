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Королевская битва II
Королевская битва II, 2003: актеры и роли
Battle Royale II
Королевская битва II
2003 / Япония
5.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Королевская битва II, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Киндзи Фукасаку
Кента Фукасаку
В ролях
Аки Маэда
Aki Maeda
Такеши Китано
Takeshi Kitano
Натсуки Като
Юма Ишигаки
Аи Ивамура
Митсуру Мурата
Масуми Туёка
Аи Маэда
Ai Maeda
Шуго Ошинари
Shugo Oshinari
Аяна Сакаи
Ayana Sakai
Рики Такеючи
Тацуя Фудзивара
Tatsuya Fujiwara
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Переводчик
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