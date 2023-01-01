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Королевская битва II
Киноафиша Фильмы Королевская битва II Королевская битва II, 2003: актеры и роли
Battle Royale II Королевская битва II 2003 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Королевская битва II, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Киндзи Фукасаку Кента Фукасаку
В ролях
Аки Маэда Aki Maeda Такеши Китано Такеши Китано Takeshi Kitano Натсуки Като Юма Ишигаки Аи Ивамура Митсуру Мурата Масуми Туёка Аи Маэда Аи Маэда Ai Maeda Шуго Ошинари Shugo Oshinari Аяна Сакаи Ayana Sakai Рики Такеючи Тацуя Фудзивара Tatsuya Fujiwara
Переводчик
Переводчик
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