Нелюбимый фильм любимого всеми режиссера по нелюбимому сценарию.
В 1919 году на буксирном пароходе комсомольцы отправились бить белых. В годы второй мировой войны во время героической битвы на Волге на этом пароходе перевозили детей и раненых бойцов. А теперь пионеры и комсомольцы города, узнав славную историю "Орленка", отремонтировав старое судно, отправились на нем в путешествие по Волге...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1960
Премьера в мире17 июля 1960
Дата выхода
17 июля 1960
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Trizhdy voskresshiy, Трижды воскресший, Thrice Resurrecetd