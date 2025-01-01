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Киноафиша Фильмы Трижды воскресший

Трижды воскресший

Trizhdy voskresshiy 18+
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О фильме

Нелюбимый фильм любимого всеми режиссера по нелюбимому сценарию.
В 1919 году на буксирном пароходе комсомольцы отправились бить белых. В годы второй мировой войны во время героической битвы на Волге на этом пароходе перевозили детей и раненых бойцов. А теперь пионеры и комсомольцы города, узнав славную историю "Орленка", отремонтировав старое судно, отправились на нем в путешествие по Волге...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 17 июля 1960
Дата выхода
17 июля 1960 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Trizhdy voskresshiy, Трижды воскресший, Thrice Resurrecetd
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Георгий Куликов
Наталья Медведева
Наталья Медведева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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