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Частный детектив, или Операция Частный детектив, или Операция
Киноафиша Фильмы Частный детектив, или Операция "Кооперация" Частный детектив, или Операция "Кооперация", 1989: актеры и роли
Частный детектив, или Операция "Кооперация" 1989 / СССР
5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Частный детектив, или Операция "Кооперация", 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Гайдай Леонид Гайдай
В ролях
Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Dmitry Kharatyan Спартак Мишулин Спартак Мишулин Ирина Феофанова Роман Мадянов Роман Мадянов Александр Белявский Александр Белявский Alexander Belyavsky Михаил Кокшенов Михаил Кокшенов Леонид Куравлев Леонид Куравлев Михаил Светин Михаил Светин Mikhail Svetin Семен Фарада Семен Фарада Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Наталья Крачковская Наталья Крачковская
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