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Любовник леди Чаттерлей
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Lady Chatterley's Lover
Любовник леди Чаттерлей
1981 / Великобритания / ФРГ / Франция
5.2
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голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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