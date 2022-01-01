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Мой мальчик Мой мальчик
Киноафиша Фильмы Мой мальчик Мой мальчик, 2002: актеры и роли
About a Boy Мой мальчик 2002 / Великобритания / Германия / США / Франция
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Мой мальчик, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Вайц Крис Вайц Chris Weitz Пол Вайц Пол Вайц Paul Weitz
В ролях
Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Шарон Смолл Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Мэдисон Кук Madison Cook Джордан Кук Jordan Cook Николас Хатчинсон Nicholas Hutchison
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