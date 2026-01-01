Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Мой мальчик
Награды и номинации фильма Мой мальчик
Награды и номинации фильма Мой мальчик 2002
Онлайн
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
