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Постер фильма Перекати-поле
6.7
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6.7

Перекати-поле

, 1999
Tumbleweeds
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Перекати-поле
6.7

О фильме

Мэри Джо впервые вышла замуж в 17 лет и с тех пор сменила троих мужей, не считая многочисленных дружков. Каждый раз после очередной неудачи она отправляется в путь в поисках нового дома и новой любви.

Теперь истоптанная дорожка разрывов и побегов привела Мэри Джо и ее 12 — летнюю дочь Эву в пригород Сан — Диего, штат Калифорния. Здесь Эва быстро нашла новых друзей и надеется, что, быть может, хоть сейчас они начнут нормальную жизнь.

В ролях

Джанет МакТир
Джанет МакТир
Mary Jo Walker
Гэвин О'Коннор
Гэвин О'Коннор
Jack Ranson
Кимберли Дж. Браун
Ava Walker
Джей О. Сэндерс
Dan Miller
Laurel Holloman
Laurie Pendleton
Лоис Смит
Ginger
Майкл Дж. Поллард
Mr. Cummings
Эшли Буккилль
Zoe Broussard
Коди Макмэйнс
Adam Riley
Линда Портер
Mrs. Boman
Режиссер Гэвин О'Коннор
Сценарист Анджела Шелтон, Гэвин О'Коннор
Композитор Дэвид Мэнсфилд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 24 января 1999
Дата выхода
24 января 1999 Россия 12+
24 января 1999 Казахстан
28 ноября 1999 США
24 января 1999 Украина
19 апреля 2000 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $312 000
Сборы в мире $1 350 248
Производство Spanky Pictures, Solaris, River One Films
Другие названия
Tumbleweeds, Huyendo del pasado, In cerca d'amore, Les vagabondes, Libres comme le vent, Livre para Amar, Ljubav jedne žene, Niesione wiatrem, Pasifogó, Poste restante - osoite tuntematon, Η φυγή, Бурени, Перекати-поле, 텀블위즈, タンブルウィーズ, 蒲公英

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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