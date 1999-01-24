Мэри Джо впервые вышла замуж в 17 лет и с тех пор сменила троих мужей, не считая многочисленных дружков. Каждый раз после очередной неудачи она отправляется в путь в поисках нового дома и новой любви.

Теперь истоптанная дорожка разрывов и побегов привела Мэри Джо и ее 12 — летнюю дочь Эву в пригород Сан — Диего, штат Калифорния. Здесь Эва быстро нашла новых друзей и надеется, что, быть может, хоть сейчас они начнут нормальную жизнь.