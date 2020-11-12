Ковбой Дон Карвер (Уильям Харт) живет по принципу «перекати-поле»: постоянно меняет места обитания и работу, бьется за справедливость, но остается скромным и даже немного нелепым и смешным. Решимости ему придает любовь к прелестной Молли Лэситер (Барбара Бедфорд) и желание помогать униженным и оскорбленным. Суровый рассказ режиссеры разбавили трогательными и комическими эпизодами, сделав характер главного героя более объемным. Насколько отчаянно храбрым он был с подонками и негодяями, настолько же робким оказывался в присутствии возлюбленной. История любви, разыгранная на просторах дикого Запада, стала классикой немого кино.

Развернуть