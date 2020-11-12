6.5Tumbleweeds
Перекати-поле, 1926
США / вестерн / 18+
Причины посмотреть
О фильме
Немое кино
Ковбой Дон Карвер (Уильям Харт) живет по принципу «перекати-поле»: постоянно меняет места обитания и работу, бьется за справедливость, но остается скромным и даже немного нелепым и смешным. Решимости ему придает любовь к прелестной Молли Лэситер (Барбара Бедфорд) и желание помогать униженным и оскорбленным. Суровый рассказ режиссеры разбавили трогательными и комическими эпизодами, сделав характер главного героя более объемным. Насколько отчаянно храбрым он был с подонками и негодяями, настолько же робким оказывался в присутствии возлюбленной. История любви, разыгранная на просторах дикого Запада, стала классикой немого кино.
В ролях
Люсьен Литтлфилд
Кентукки Роуз
Дж. Гордон Расселл
Noll Lassiter
Ричард Нилл
Bill Freel
Jack Murphy
Bart Lassiter
Джеймс Гордон
Joe Hinman
Джордж Ф. Мэрион
Old Man
Лиллиан Лейтон
Вдова Райли
Режиссер Кинг Бэггот, Уильям С. Харт
Сценарист С. Гарднер Салливан, Hal G. Evarts
Композитор James C. Bradford, Уильям П. Перри
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 27 декабря 1925
Дата выхода
|27 декабря 1925
|США
Бюджет $312 000
Производство William S. Hart Productions
Другие названия
Tumbleweeds, Det forbudte Land, Die Steppenreiter von Texas - Western Perlen 30, El hijo de la pradera, Le fils de la prairie, O Filho da Pradaria, O Rei do Deserto, Plantas rodantes, Präriens vagabond, Preeria pojad, Αγριόχορτα, Перекати-поле, 曠野の志士
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
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