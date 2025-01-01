Меню
Награды и номинации фильма Перекати-поле 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Сандэнс 1999 Сандэнс 1999
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
