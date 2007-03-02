Лоренцо – амбициозный адвокат. У него есть девушка, хотя он не уверен, что любит ее, есть престижная квартира и надежда на карьеру. Крупное дело поможет ему и его другу Паоло зарекомендовать себя в профессии. Кажется, все хорошо. Но что-то обрывается. Лоренцо теряет сознание на улице и приходит в себя в больнице, в одной палате с другим пациентом – Джованни. Римлянин Джованни, бывший водитель грузовика, борется со смертельным недугом. Выйдя из больницы, Лоренцо начинает понимать, что все в его жизни было фальшью. Помочь ему может только Джованни. И только Лоренцо может помочь бывшему шоферу вернуть добрые отношения с его дочерью Трези.

