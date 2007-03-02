Оповещения от Киноафиши
Одно из двух

Одно из двух

Uno su due 18+
О фильме

Лоренцо – амбициозный адвокат. У него есть девушка, хотя он не уверен, что любит ее, есть престижная квартира и надежда на карьеру. Крупное дело поможет ему и его другу Паоло зарекомендовать себя в профессии. Кажется, все хорошо. Но что-то обрывается. Лоренцо теряет сознание на улице и приходит в себя в больнице, в одной палате с другим пациентом – Джованни. Римлянин Джованни, бывший водитель грузовика, борется со смертельным недугом. Выйдя из больницы, Лоренцо начинает понимать, что все в его жизни было фальшью. Помочь ему может только Джованни. И только Лоренцо может помочь бывшему шоферу вернуть добрые отношения с его дочерью Трези.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 2 марта 2007
Дата выхода
2 марта 2007 Италия
Сборы в мире $1 698 848
Производство ITC Movie, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
Uno su due, Ich oder der Andere, Kettőből egy, One Out of Two, 二分之一
Режиссер
Эудженио Каппуччо
В ролях
Фабио Воло
Фабио Воло
Анита Каприоли
Анита Каприоли
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Нинетто Даволи
Нинетто Даволи
Пино Калабрезе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

