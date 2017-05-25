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После войны После войны
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Dopo la guerra

После войны, 2017

2017 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Возраст 18+
Бюджет €1 800 000
Режиссер
Аннарита Замбрано
В ролях
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Барбора Бобулова
Фабрицио Ферракане
Орфео Орландо
Орфео Орландо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма После войны 2 постера
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