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После войны
Dopo la guerra
После войны, 2017
2017 / Франция
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Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
25 мая 2017
Возраст
18+
Бюджет
€1 800 000
Режиссер
Аннарита Замбрано
В ролях
Джузеппе Баттистон
Барбора Бобулова
Фабрицио Ферракане
Орфео Орландо
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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