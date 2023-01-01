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Битлджюс
Битлджюс, 1988: актеры и роли
Beetlejuice
Битлджюс
1988 / США
7.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Битлджюс, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Джина Дэвис
Geena Davis
Майкл Китон
Michael Keaton
Джеффри Джонс
Jeffrey Jones
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Сильвия Сидни
Sylvia Sidney
Роберт Гуле
Robert Goulet
Гленн Шадикс
Дик Кэветт
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Энни МакЭнро
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