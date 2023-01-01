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Бэтмен
Бэтмен, 1989: актеры и роли
Batman
Бэтмен
1989 / США / Великобритания
8.0
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Бэтмен, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Майкл Китон
Michael Keaton
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Роберт Вул
Robert Wuhl
Пэт Хингл
Pat Hingle
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Майкл Гаф
Джек Пэлэнс
Джерри Холл
Jerry Hall
Ли Уоллес
Lee Wallace
Трейси Уолтер
Tracey Walter
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