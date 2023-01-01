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Бэтмен Бэтмен
Киноафиша Фильмы Бэтмен Бэтмен, 1989: актеры и роли
Batman Бэтмен 1989 / США / Великобритания
8.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Бэтмен, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Ким Бейсингер Ким Бейсингер Kim Basinger Роберт Вул Robert Wuhl Пэт Хингл Pat Hingle Билли Ди Уильямс Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams Майкл Гаф Джек Пэлэнс Джерри Холл Jerry Hall Ли Уоллес Lee Wallace Трейси Уолтер Tracey Walter
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