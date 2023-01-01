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Планета Обезьян
Планета Обезьян, 2001: актеры и роли
Planet of the Apes
Планета Обезьян
2001 / США
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Планета Обезьян, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Тим Рот
Tim Roth
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Эстелла Уоррен
Estella Warren
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Дэвид Уорнер
David Warner
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Эрик Авари
Erick Avari
Лукас Эллиотт
Ивэн Парк
Гленн Шадикс
Тейт Тэйлор
Tate Taylor
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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