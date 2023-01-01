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Планета Обезьян Планета Обезьян
Киноафиша Фильмы Планета Обезьян Планета Обезьян, 2001: актеры и роли
Planet of the Apes Планета Обезьян 2001 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Планета Обезьян, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Тим Рот Тим Рот Tim Roth Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Эстелла Уоррен Эстелла Уоррен Estella Warren Кэри-Хироюки Тагава Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Эрик Авари Erick Avari Лукас Эллиотт Ивэн Парк Гленн Шадикс Тейт Тэйлор Тейт Тэйлор Tate Taylor Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
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