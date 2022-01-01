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Евангелие от Матфея
Евангелие от Матфея, 1964: актеры и роли
Vangelo secondo Matteo, Il
Евангелие от Матфея
1964 / Италия / Франция
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Евангелие от Матфея, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини
Pier Paolo Pasolini
В ролях
Энрике Ирасоки
Enrique Irazoqui
Маргерита Карузо
Сусанна Пазолини
Марчелло Моранте
Marcello Morante
Марио Сократе
Mario Socrate
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