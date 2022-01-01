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Евангелие от Матфея
Киноафиша Фильмы Евангелие от Матфея Евангелие от Матфея, 1964: актеры и роли
Vangelo secondo Matteo, Il Евангелие от Матфея 1964 / Италия / Франция
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Евангелие от Матфея, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Энрике Ирасоки Enrique Irazoqui Маргерита Карузо Сусанна Пазолини Марчелло Моранте Marcello Morante Марио Сократе Mario Socrate
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