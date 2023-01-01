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Рожденный четвертого июля
Рожденный четвертого июля, 1989: актеры и роли
Born On The Fourth Of July
Рожденный четвертого июля
1989 / США
8.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Рожденный четвертого июля, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Том Круз
Tom Cruise
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Рэймонд Дж. Барри
Raymond J. Barry
Кэролайн Кэва
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Дженна фон Ой
Jenna von Oÿ
Шон Стоун
Sean Stone
Джэми Тэлисмэн
Сет Аллен
Seth Allen
Брайан Ларкин
Bryan Larkin
Джош Эванс
Josh Evans
Энн Бобби
Anne Bobby
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