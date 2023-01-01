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Рожденный четвертого июля Рожденный четвертого июля
Киноафиша Фильмы Рожденный четвертого июля Рожденный четвертого июля, 1989: актеры и роли
Born On The Fourth Of July Рожденный четвертого июля 1989 / США
8.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рожденный четвертого июля, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Рэймонд Дж. Барри Raymond J. Barry Кэролайн Кэва Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Дженна фон Ой Jenna von Oÿ Шон Стоун Sean Stone Джэми Тэлисмэн Сет Аллен Seth Allen Брайан Ларкин Bryan Larkin Джош Эванс Josh Evans Энн Бобби Anne Bobby
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