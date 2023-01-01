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Тристана
Киноафиша Фильмы Тристана Тристана, 1970: актеры и роли
Tristana Тристана 1970 / Франция / Италия / Испания
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Тристана, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль Луис Бунюэль Luis Buñuel
В ролях
Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Франко Неро Франко Неро Franco Nero Лола Гаос Lola Gaos Хесус Фернандес Фернандо Рей Fernando Rey
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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