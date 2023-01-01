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Тристана
Тристана, 1970: актеры и роли
Tristana
Тристана
1970 / Франция / Италия / Испания
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Тристана, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль
Luis Buñuel
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Франко Неро
Franco Nero
Лола Гаос
Lola Gaos
Хесус Фернандес
Фернандо Рей
Fernando Rey
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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