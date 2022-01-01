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Идиот
Идиот, 1951: актеры и роли
Hakuchi / The Idiot
Идиот
1951 / Япония
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Идиот, 1951: актеры и роли
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Режиссер
Акира Куросава
Akira Kurosawa
В ролях
Масаюки Мори
Masayuki Mori
Тосиро Мифунэ
Toshiro Mifune
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