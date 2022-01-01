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Идиот
Киноафиша Фильмы Идиот Идиот, 1951: актеры и роли
Hakuchi / The Idiot Идиот 1951 / Япония
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Идиот, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Акира Куросава Акира Куросава Akira Kurosawa
В ролях
Масаюки Мори Masayuki Mori Тосиро Мифунэ Toshiro Mifune
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