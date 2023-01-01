Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гол!
Гол!, 2005: актеры и роли
Goal!
Гол!
2005 / Великобритания / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Гол!, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Кэннон
Danny Cannon
В ролях
Куно Беккер
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Марсель Юреш
Marcel Iureș
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Анна Фрил
Anna Friel
Кассандра Белл
Cassandra Bell
Грег Эллис
Greg Ellis
Питер Рник
Peter Rnic
Фрэнсис Барбер
Frances Barber
Тони Плана
Tony Plana
Дэвид Бекхэм
David Beckham
Зинедин Зидан
Патрик Клюйверт
Patrick Kluivert
Рауль
Raúl
Алан Ширер
Alan Shearer
Шон Пертуи
Sean Pertwee
Гари Льюис
Gary Lewis
Киран О`Брайэн
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Отзывы
2022, Великобритания, триллер
Related video
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить