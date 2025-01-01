Вплотную подойдя к открытию, от которого зависело спасение многих людей, герой фильма оставляет научную работу и находит более спокойное место. Спустя много лет, недовольство собой заставляет его бросить все и уехать в Сибирь. Однако многочисленные встречи с разными людьми помогают ему обрести мужество, преодолеть себя и вернуться к брошенной когда-то научной работе.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1971
Премьера в мире25 октября 1971
Дата выхода
25 октября 1971
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Ty i ya, You and Me, Du und ich, Jij en ik, Sinä ja minä, Te és én, Tu e Eu, Ty a já, Ty i ja, Ты и я