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Киноафиша Фильмы Ты и я

Ты и я

Ty i ya 18+
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О фильме

Вплотную подойдя к открытию, от которого зависело спасение многих людей, герой фильма оставляет научную работу и находит более спокойное место. Спустя много лет, недовольство собой заставляет его бросить все и уехать в Сибирь. Однако многочисленные встречи с разными людьми помогают ему обрести мужество, преодолеть себя и вернуться к брошенной когда-то научной работе.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 25 октября 1971
Дата выхода
25 октября 1971 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Ty i ya, You and Me, Du und ich, Jij en ik, Sinä ja minä, Te és én, Tu e Eu, Ty a já, Ty i ja, Ты и я
Режиссер
Лариса Шепитько
В ролях
Леонид Дьячков
Юрий Визбор
Юрий Визбор
Алла Демидова
Алла Демидова
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Леонид Марков
Леонид Марков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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