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Ты и я
Киноафиша Фильмы Ты и я Ты и я, 1971: актеры и роли
Ты и я 1971 / СССР
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Ты и я, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лариса Шепитько Larisa Shepitko
В ролях
Леонид Дьячков Юрий Визбор Алла Демидова Алла Демидова Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Леонид Марков Владимир Носик Владимир Носик Лидия Константинова Lidiya Konstantinova Виктор Шульгин Александр Ширвиндт Александр Ширвиндт Aleksandr Shirvindt Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Александр Январев
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