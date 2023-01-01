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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Подмена, 2008: актеры и роли
The Changeling
Подмена
2008 / США
Трейлер
7.6
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Подмена, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Эми Райан
Amy Ryan
Джон Малкович
John Malkovich
Колм Фиор
Colm Feore
Девон Герхарт
Devon Gearhart
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Зак Миллз
Джеффри Донован
Jeffrey Donovan
Майкл Келли
Michael Kelly
Питер Брайтмайер
Уильям Чарлтон
William Charlton
Райан Кутрона
Ryan Cutrona
Ян Деверо
Jan Devereaux
Дэйл Дикки
Эрика Грант
Erica Grant
Джеффри Хатчинсон
Jeffrey Hutchinson
Мишель Мартин
Michelle Martin
Мэри Стайн
Фрэнк Вуд
Рики Линдхоум
Riki Lindhome
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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