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Киноафиша Фильмы Подмена Подмена, 2008: актеры и роли
The Changeling Подмена 2008 / США
7.6 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Подмена, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Колм Фиор Колм Фиор Colm Feore Девон Герхарт Девон Герхарт Devon Gearhart Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson Зак Миллз Джеффри Донован Джеффри Донован Jeffrey Donovan Майкл Келли Майкл Келли Michael Kelly Питер Брайтмайер Уильям Чарлтон William Charlton Райан Кутрона Ryan Cutrona Ян Деверо Jan Devereaux Дэйл Дикки Эрика Грант Erica Grant Джеффри Хатчинсон Jeffrey Hutchinson Мишель Мартин Michelle Martin Мэри Стайн Фрэнк Вуд Рики Линдхоум Рики Линдхоум Riki Lindhome
Переводчик
Переводчик
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