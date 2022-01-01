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Большие дебаты
Большие дебаты, 2007: актеры и роли
The Great Debaters
Большие дебаты
2007 / США
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Большие дебаты, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Нэйт Паркер
Nate Parker
Джерни Смоллетт
Jurnee Smollett
Дэнзел Уитакер
Denzel Whitaker
Джермэйн Уильямс
Джина Равера
Gina Ravera
Джон Херд
John Heard
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
Дэвин Э. Тайлер
Трентон МакКлэйн Бойд
Ричи Монтгомери
Ritchie Montgomery
Джексон Уокер
Тим Парати
Tim Parati
Роберт Икс. Голфин
Бонни Джонсон
Bonnie Johnson
Харолд Эванс
Шарон Джонс
Маркус Лайл Браун
Marcus Lyle Brown
Джастин Робинсон
Justin Robinson
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