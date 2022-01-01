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Киноафиша Фильмы Большие дебаты Большие дебаты, 2007: актеры и роли
The Great Debaters Большие дебаты 2007 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Большие дебаты, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Нэйт Паркер Нэйт Паркер Nate Parker Джерни Смоллетт Джерни Смоллетт Jurnee Smollett Дэнзел Уитакер Дэнзел Уитакер Denzel Whitaker Джермэйн Уильямс Джина Равера Gina Ravera Джон Херд Джон Херд John Heard Кимберли Элиз Кимберли Элиз Kimberly Elise Дэвин Э. Тайлер Трентон МакКлэйн Бойд Ричи Монтгомери Ричи Монтгомери Ritchie Montgomery Джексон Уокер Тим Парати Tim Parati Роберт Икс. Голфин Бонни Джонсон Bonnie Johnson Харолд Эванс Шарон Джонс Маркус Лайл Браун Marcus Lyle Brown Джастин Робинсон Justin Robinson
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