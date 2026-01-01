Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Большие дебаты Награды и номинации фильма Большие дебаты

Награды и номинации фильма Большие дебаты 2007

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм (драма)
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
9 аниме для просмотра на зимних каникулах: для тех, кто уже наизусть знает «Иронию судьбы» и «Один дома»
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше