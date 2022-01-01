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Кровь за кровь
Кровь за кровь, 2005: актеры и роли
Four Brothers
Кровь за кровь
2005 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Кровь за кровь, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Синглтон
John Singleton
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Тайрез
Андре Бенджамин
André Benjamin
Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
Терренс Дэшон Хауар
Джош Чарльз
Josh Charles
София Вергара
Sofia Vergara
Фионулла Фланаган
Чиветел Иджиофор
Тараджи П. Хенсон
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