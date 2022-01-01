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Кровь за кровь Кровь за кровь
Киноафиша Фильмы Кровь за кровь Кровь за кровь, 2005: актеры и роли
Four Brothers Кровь за кровь 2005 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Кровь за кровь, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Синглтон Джон Синглтон John Singleton
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Тайрез Андре Бенджамин Андре Бенджамин André Benjamin Гаррет Хедлунд Гаррет Хедлунд Garrett Hedlund Терренс Дэшон Хауар Джош Чарльз Джош Чарльз Josh Charles София Вергара София Вергара Sofia Vergara Фионулла Фланаган Чиветел Иджиофор Тараджи П. Хенсон Тараджи П. Хенсон Taraji P. Henson Дэвид Спэрроу David Sparrow Кеннет Уэлш Kenneth Welsh
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