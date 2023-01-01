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Муравей Антц
Муравей Антц, 1998: актеры и роли
Antz
Муравей Антц
1998 / США
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Муравей Антц, 1998: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эрик Дарнелл
Eric Darnell
Тим Джонсон
Tim Johnson
В ролях
Вуди Аллен
Woody Allen
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Джейн Кертин
Дэнни Гловер
Danny Glover
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Джон Мэхоуни
Пол Мазурски
Paul Mazursky
Грэнт Шод
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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