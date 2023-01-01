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Муравей Антц Муравей Антц
Киноафиша Фильмы Муравей Антц Муравей Антц, 1998: актеры и роли
Antz Муравей Антц 1998 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Муравей Антц, 1998: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эрик Дарнелл Eric Darnell Тим Джонсон Tim Johnson
В ролях
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Джейн Кертин Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Джон Мэхоуни Пол Мазурски Paul Mazursky Грэнт Шод Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
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